पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाम-उल हल विवादों में घिर गए हैं. उनपर कई लड़कियों से साथ मल्टीपल अफेयर्स होने के आरोप लगे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके कई लड़कियों के साथ हुए चैट को सार्वजनिक कर दिया है. पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज पर एक साथ 7 से 8 लड़कियों के साथ चैट करने के आरोप लगे हैं. वह हर लड़की से यही कहते थे कि वह सिंगल हैं. लड़कियों के साथ चैट के स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पर शेयर किए गए हैं. जिस ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट लीक हुए हैं उसे अब डिलीट कर दिया गया है. लेकिन टेक्स्ट मैसेज के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

So apparently Mr. @ImamUlHaq12 was dating 7 to 8 (that we know of) women and kept using them and manipulating them. He kept telling them the whole time how he’s single. Some of the screenshots attached from girl 1: pic.twitter.com/UzIl98ryAw

— Aman (@LalaLoyalist) July 24, 2019