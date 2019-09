पाकिस्तान टीम से बाहर चल रहे स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद हफिज इस समय कैरिबिआई मुल्क में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से सीपीएल में खेल रहे हैं. फिलहाल खराब प्रदर्शन के कारण हफीज को टीम से बाहर रखा गया है. अफसोस की बात तो ये है कि इस खिलाड़ी ने सीपीएल में भी अब तक कुछ खास नहीं किया है. हालही में, हफीज ने अपनी ट्विटर हैंडल से अपनी एक शर्टलेस तस्वीर साझा की है. इस तस्वीर के पोस्ट होते ही लोगों ने हफीज की बुरी तरह खिंचाई करना शुरू कर दी. इस तस्वीर के कैप्शन में पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लिखा, “सेंट लूसिया में सूर्यास्त का सुंदर दृश्य.”

कुछ वक्त में ही हफीज इस तस्वीर की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होना शुरू हो गए. कुछ फैन्स ने हफीज के इस हरकत को कोहली का डुबलीकेट बताया वहीं कुछ ने उन्हें ‘गरीबों का कोहली’ नाम देकर उनकी खिल्ली उड़ाई.

ये हैं कुछ ट्वीट्स :

If you wanna copy Virat Kohli .. do it by your performance.. the act you are trying to copy is called “Shodapan”. Nothing else dear !!

