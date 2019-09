लाहौर: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने सीमित ओवर के प्रारूप में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने गुरुवार को जारी एक बयान में रियाज के हवाले से बताया, “रेड बॉल क्रिकेट में पिछले कुछ वर्षो के मेरे प्रदर्शन को देखते हुए और आगामी सीमित ओवरों के क्रिकेट की समीक्षा करने के बाद, मैंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से समय से ब्रेक लेने का फैसला किया है.” रियाज अब पाकिस्तान की प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता क्वैद-ए-आजम ट्रॉफी में भी हिस्सा नहीं लेंगे. रियाज ने यह कहा कि वह रेड बॉल क्रिकेट में तभी वापस करेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि वह इस प्रारूप में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं.

रियाज ने कहा, “इस अवधि के दौरान मैं 50 ओवर एवं टी-20 क्रिकेट पर ध्यान देना चाहूंगा और खेल के लंबे संस्करण के लिए अपनी फिटनेस का आकलन करना जारी रखूंगा. एक स्तर पर जब मुझे लगेगा कि मैं न केवल वापसी कर सकता हूं बल्कि रेड बॉल से भी दमदार प्रदर्शन कर सकता हूं तब मैं खुद को उपलब्ध कराऊंगा.”

After reviewing my past couple of years’ performances in red-ball cricket and the upcoming limited overs cricket, I have decided to take time off from first-class cricket: @WahabViki

