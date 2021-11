UAE Top Sports Award to Imran Khan: इन दिनों पाकिस्तान की सियासत संभाल रहे प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने खेलों के एक शीर्ष अवॉर्ड से नवाजा है. UAE में उन्हें एमबीआर क्रिएटिव स्पोर्ट्स पुरस्कार के तहत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी (International Sports Personality of The Year) चुना गया है. इमरान को यह पुरस्कार अपने देश में स्पोर्ट्स के स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अपने देश को 1992 में वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप का खिताब दिलाकर इमरान खान (Imran Khan) ने दुनिया भर में पाकिस्तान की एक खास पहचान बनाई थी.Also Read - पाकिस्तान हुआ कंगाल: इमरान खान ने कहा- मेरे पास देश चलाने के पैसे नहीं, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा

इस विश्व कप खिताब को जिताकर उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के शीर्ष क्रिकेट देशों में से एक के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई. इसके अलावा उन्होंने एक खेल प्रशासक के रूप में देश में खेलों को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई. Also Read - चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए क्‍या पाकिस्‍तान जाएगा भारत, ICC Chief बोले- BCCI को मानना बड़ी चुनौती

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद और राजनीति में कदम रखने से पहले इस वर्ल्ड कप विजेता कप्तान ने खेलों के प्रशासक के तौर पर अपने मुल्क में काफी काम किया. उन्होंने खासतौर से क्रिकेट की बेहतरी के लिए खूब काम किया. इन दिनों वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और आज भी वह अपने देश में कई युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत हैं. Also Read - नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को अपना 'बड़ा भाई' वाले बयान पर दी सफाई, बीजेपी जो चाहे..

यूएई की आधिकारिक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स की घोषणा मंगलवार को की गई. इनामी राशि के लिहाज से यह अवॉर्ड दुनिया के प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक है. इन पुरस्कारों में इमरान खान के अलावा कतर ओलंपिक समिति के अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमाद अल थानी को अरब देशों की खेल शख्सियत चुना गया. इन पुरस्कारों का सम्मान समारोह अगले साल 9 जनवरी को दुबई में होगा.