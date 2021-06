Pakistan Super League 2021, Islamabad United vs Peshawar Zalmi, Eliminator 2: फॉर्म में चल रहे अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजाई (Hazratullah Zazai) और जोनाथन वेल्स (Jonathan Wells) के शानदार प्रदर्शन के दम पर पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi) ने इस्लामाबाद युनाइटेड (Islamabad United) को 8 विकेट से मात दी. इसी के साथ पेशावर चौथी बार पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के फाइनल में प्रवेश कर चुका है. Also Read - Pakistan Super League 2021: Quetta Gladiators ने Lahore Qalandars को दी शिकस्त, Peshawar Zalmi ने Karachi Kings को 6 विकेट से रौंदा

बायें हाथ के बल्लेबाज जजाइ को सात के स्कोर पर जीवनदान मिला, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने 44 गेंद में 66 रन बनायें वहीं पहली बार पीएसएल खेल रहे वेल्स ने नाबाद 55 रन की पारी खेली. पेशावर ने जीत के लिये 175 रन का लक्ष्य तीन ओवर बाकी रहते दो विकेट खोकर हासिल कर लिया. Also Read - PSL के दौरान हुआ हादसा, Andre Russell के सिर पर जा लगी गेंद, अस्‍पताल में भर्ती

इससे पहले इस्लामाबाद ने नौ विकेट पर 174 रन बनाये, जिसमें हसन अली ने 16 गेंद में 45 रन का योगदान दिया. फाइनल में पेशावर का सामना मुल्तान सुल्तांस से होगा.

