Pakistan Super League 2021: पाकिस्तान सुपर लीग में 15 जून को दो मुकाबले खेले गए. पहले मुकाबले में क्वेटा ग्लैडिएटर्स (Quetta Gladiators) ने लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) को 18 रन, जबकि दूसरे मैच में पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi) ने गत चैम्पियन कराची किंग्स (Karachi Kings) को छह विकेट से मात दी. Also Read - Pakistan Super League 2021, Islamabad United vs Quetta Gladiators, 18th Match: Colin Munro ने खेली तूफानी पारी, Islamabad United की 10 विकेट से जीत

Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars, 23rd Match: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी के तीन विकेट की मदद से क्वेटा ने लाहौर को 18 ओवर में 140 रन पर आउट कर दिया. इससे पहले क्वेटा के लिये सलामी बल्लेबाज जैक वेदराल्ड ने सर्वाधिक 48 और कप्तान सरफराज अहमद ने नाबाद 34 रन बनाए. क्वेटा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 158 रन जोड़े. Also Read - PSL 2021 LIVE Streaming Online: भारत में कब और कहां देख सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की लाइव स्ट्रीमिंग

Peshawar Zalmi vs Karachi Kings, 24th Match: इस्लामाबाद युनाइटेड के खिलाफ पिछले मैच में 14 रन के भीतर सात विकेट गंवाने वाली लाहौर ने नौवें ओवर में 57 रन पर छह विकेट गंवा दिये थे. टिम डेविड (46) ने कुछ देर टिककर उम्मीदें जगाई, लेकिन शिनवारी ने 16वें ओवर में उन्हें पवेलियन भेजकर लाहौर की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

