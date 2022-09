Pakistan T20 World Cup Squad: पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी टी20 विश्‍व कप के लिए पाकिस्‍तान की टीम का ऐलान कर दिया है. फखर जमां को क्रिकेट के महाकुंभ के लिए पाकिस्‍तानकी टीम में जगह नहीं दी गई है. हालांकि उन्‍हें रिजर्व खिलाड़ी के रूप में ऑस्‍ट्रेलिया लेकर जाया जा रहा है. बाबर आजम ही पाक टीम का नेतृत्‍व करेंगे. शादाब खान को उपकप्‍तान बनाया गया है. एशिया कप 2022 के दौरान चोटिल रहे पाकिस्‍तान के स्‍टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) की टीम में वापसी हो गई है. टी20 विश्‍व कप में युवा गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) को भी मौका दिया गया है. नसीम ने एशिया कप के दौरान ही पाकिस्‍तान की टीम में डेब्‍यू किया था.Also Read - साल 2005 के बाद पहली बार पाकिस्तान दौरे पर पहुंची इंग्लैंड टीम, सीरीज के दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के मुख्‍य चयनकर्ता मोहम्‍मद वसीम ने टीम का ऐलान करते वक्‍त कहा, "फखर जमां को इंग्‍लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है ताकि वो घुटने की चोट से उबर सकें. टी20 विश्‍व कप में उन्‍हें रिजर्व खिलाड़ी के रूप में जगह दी गई है"

Chief selector Mohammad Wasim has announced the Pakistan Cricket Team squad fir the Mega event T20 world Cup 2022💥

