कराची: पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वसीम खान ने शनिवार को यहां कहा कि अगर भारतीय टीम इस साल सितंबर में होने वाले एशिया कप टी20 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी तो पाकिस्तान भी 2021 विश्व कप के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगा. खान ने लाहौर में पत्रकारों से कहा कि भारतीय टीम एशिया कप के लिए अगर पाकिस्तान नहीं आयेगी तो हम भी उनकी मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप (2021 में) में भाग लेने से मना कर देंगे.

Won’t play T20 World Cup 2021, if India refuses to participate in Asia Cup: PCB

