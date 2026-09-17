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Asian Champions Trophy 2026: भारत आकर नहीं खेलना चाहती पाकिस्तान की हॉकी टीम, सुरक्षा और सम्मान का दे रहा हवाला

एशियन चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 का मेजबान भारत है. इस टूर्नामेंट के सभी मैच मोहाली में खेले जाएंगे, जहां पाकिस्तान ने आने से इन्कार करना शुरू कर दिया है.

Written by: Arun Kumar
Published: September 17, 2026, 11:24 AM IST
Pakistan Hockey Team ANI
एशियाई चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की तस्वीर (तस्वीर: ANI)
  • PHF बोला- पाकिस्तान सरकार की मंजूरी का इंतजार
  • भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान पर जताई चिंता
  • 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मोहाली और जालंधर में खेला जाएगा टूर्नामेंट
  • किसी तटस्थ स्थान पर अपने मैचों का आयोजन चाहता है पाकिस्तान

हॉकी के बड़े टूर्नामेंट्स में से एक एशियन चैम्पियन्स ट्रॉफी (ACT 2026) अगले महीने भारत में खेली जाएगी. इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया की टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से पहले ही भारत नहीं आने की बातें कहनी शुरू कर दी है. पाकिस्तान का कहना है कि उसे इस टूर्नामेंट में भाग लेने और भारत के खिलाफ खेलने से कोई परेशानी नहीं है लेकिन वह इस टूर्नामेंट के उसके सभी मैच किसी तटस्थ स्थान पर आयोजित किए जाएं. बता दें यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में खेला जाएगा.

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा यह घोषणा की थी कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम भारत आएगी. इस घोषणा के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) ने भारत में नहीं खेलने की बात उठानी शुरू कर दी है. PHF ने इस मामले को लेकर एशियन हॉकी फेडरेशन से संपर्क किया है. PHF ने कहा कि अगर फेडरेशन उसकी यह बात मान लेती है तो पाकिस्तान सरकार उसे इस टूर्नामेंट में खेलने में कोई रुकावट नहीं डालेगी.

और पढ़ें: VIDEO: पाकिस्तानी खिलाड़ियों से धुलवाए बर्तन, कप्तान बोले- 13 घंटे एयरपोर्ट पर ही बैठी रही टीम

पीएचएफ के अध्यक्ष मोहिउद्दीन अहमद वानी ने एक बयान में कहा कि इस फैसले का मकसद राष्ट्रीय खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा, ‘हम भारत सहित एफआईएच के सभी सदस्य देशों के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं.’ उन्होंने यह भी कहा कि पीएचएफ खेलों को राजनीति से दूर रखने के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है.

पाकिस्तान के समाचार चैनल ‘जियो टीवी’ ने खबर दी है कि पीएचएफ अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि एएचएफ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बिना किसी रुकावट के पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ स्थल के प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा.

पीएचएफ के रुख में यह बदलाव वानी की तरफ से यह स्पष्ट किए जाने के दो दिन बाद आया है कि टीम का भारत दौरा सरकार की मंजूरी पर निर्भर है. वानी ने कहा था, ‘पाकिस्तान टीम का दौरा सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा. सरकार जो भी कहेगी, हम वही करेंगे.’

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध खराब होने के कारण दोनों देशों की टीमें खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए सीमा पार नहीं जा रही हैं. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं मिली थी. उसने अपने मैच तटस्थ स्थल यूएई में खेले थे. आईसीसी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी और हर देश द्वारा आयोजित इवेंट्स के लिए तटस्थ स्थल रखना अनिवार्य कर दिया था.

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं गई थी. उसने अपने मैच सहमेजबान श्रीलंका में खेले थे. पाकिस्तान की पुरुष टीम ने भी भारत में होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का दौरा नहीं किया था और अपने मैच श्रीलंका में खेले थे.

अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपनी पुरुष हॉकी टीम के लिए भी ऐसा ही बर्ताव चाहता है. भले ही इस खेल में तटस्थ स्थल की अवधारणा न हो.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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