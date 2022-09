Asif Ali-Fareed Ahmad Fight: बेहद रोमांचक मुकाबले का दबाव एक खिलाड़ी पर किस प्रकार पड़ता है उसका ताजा तरीन उदाहरण बुधवार को पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के खिलाफ मैच के दौरान देखने को मिला. आउट होने के बाद पाकिस्‍तान के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज आसिफ अली ने अफगानिस्‍तान के गेंदबाज फरीद अहमद को मारने के लिए बल्‍ला उठा लिया. अंपायर व दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बीच बचाव कर जैसे-तैसे मामले को शांत किया. इस घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया प काफी वायरल हो रहा है. फैन्‍स आसिफ अली को बैन करने की मांग कर रहे हैं.Also Read - PAK vs AFG : नसीम शाह ने लगातार दो छक्के जड़ पाकिस्तान को एक विकेट से शानदार जीत दिलाई, भारत का अभियान खत्म

The fight between Asif Ali and the Afghan bowler💥 pic.twitter.com/duNzHSXnT9

— Haroon (@hazharoon) September 7, 2022