ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने रावलपिंडी पिच की आलोचना की. उनके मुताबिक इस पिच से सिर्फ बल्लेबाजों को फायदा हुआ है, गेंदबाजों को कोई सहायता नहीं मिली है. जाफर ने कहा कि ऐसी पिचें ‘टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा खतरा’ हैं.Also Read - PAK vs AUS- उबाऊ टेस्ट मैच में David Warner ने भांगड़ा कर जीता दिल, आप भी देखें ये VIDEO

I find it amusing when Test matches get over inside 4 days yet teams lose WTC points for overrate. The biggest threat to test cricket is not overrate. Tests rarely go to day 5 anyway nowadays. The biggest threat to test cricket are dead pitches. Dead pitch = Dead game. #PAKvAUS

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 7, 2022