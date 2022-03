Pakistan vs Australia, 2nd Test: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराची में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान कंगारू खिलाड़ी मार्नस लाबुशाने (Marnus Labuschagne) फील्डिंग के दौरान नाक से खून निकलने की वजह से अचानक मैदान से बाहर चले गए. जिसके बाद मार्नस की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उनका चेहरा खून से लथपथ है.Also Read - PAK vs AUS: पाकिस्तानी अंपायर ने कर दी इतनी बड़ी भूल, जिसे देख नहीं रुकेगी हंसी, जमकर हो रहे ट्रोल

कराची टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने 97/2 पर पारी घोषित करने के बाद पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 506 रन का विशाल लक्ष्य रखा. पाकिस्तान टीम की पारी के दौरान फील्डिंग करते समय अचानक मार्नस की नाक से खून निकलने लगा, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. हालांकि मैदान में मौजूद रिपोर्टर के मुताबिक मामला गंभीर नहीं है. Also Read - कराची टेस्ट: फेल हुए बाबर आजम के बल्लेबाज; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 148 पर सिमटी पाकिस्तान टीम

Marnus Labuschagne leaving the field with a nose bleed. Doesn’t look in too much bother though #PakvAus pic.twitter.com/Tr96DZ9MWC

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) March 15, 2022