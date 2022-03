Pakistan vs Australia, 3rd Test – Live Cricket Score

पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में तीसरे और आखिरी टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पांच विकेट खोकर 232 रन बनाए. इस दौरान उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने 219 गेंदो पर 91 रन बनाए. जबकि स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने 169 गेंदो पर 59 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने 15 ओवर में 39 रन देकर दो विकेट झटके.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. सलामी जोड़ी डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने पारी की शुरुआत की. ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर (7) और मार्नस लाबुस्चागने (0) के विकेट जल्दी खो दिए. शाहीन अफरीदी ने दोनों शीर्ष क्रम बल्लेबाजों का विकेट लिया.

आठ रन पर दो विकेट गिरने के बाद तीसरे विकेट के लिए स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा के बीच 138 रन की साझेदारी हुई, जहां स्मिथ ने भी अर्धशतक जड़ा और 59 रन की पारी खेली, लेकिन वह गेंदबाज नसीम शाह के ओवर में आउट हो गए. अगले बल्लेबाज ट्रेविस हेड 26 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे. क्रीज पर कैमरून ग्रीन (20) और एलेक्स कैरी (8) बने हुए हैं, जो दूसरे दिन के खेल की शुरुआत करेंगे.

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, अजहर अली, बाबर आजम (कप्तान), फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नसीम शाह, साजिद खान, हसन अली, नौमान अली, शाहीन अफरीदी

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशाने, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), नाथन लियोन, मिशेल स्वेपसन.