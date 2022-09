Pakistan vs Hong Kong, 6th Match, Group A : भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान टीम एशिया कप 2022 के सुपर 4 स्टेज में पहुंचने के लिए शुक्रवार को हांगकांग का सामना करेगी. पाकिस्तान और हांगकांग दोनों को हराकर टीम इंडिया ग्रुप ए से सुपर 4 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है और अब दूसरे स्थान के मुकाबला होगा.Also Read - Pakistan vs Hong Kong T20, Asia Cup 2022 Live Streaming: कब और कहां देखें पाकिस्तान vs हांगकांग टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

बाबर आजम (Babar Azam) की टीम ने पहले मैच में टीम इंडिया के सामने कड़ी चुनौती रखी थी, वहीं हांगकांग ने भी अपने से कहीं ज्यादा मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ साहस दिखाया था. उम्मीद है कि निजाकत खान (Nizakat Khan) की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान के खिलाफ भी उसी जज्बे से प्रतिद्वंद्विता करेगी. Also Read - Asia Cup 2022- श्रीलंका ने बांग्लादेश से 4 साल बाद लिया नागिन डांस का बदला, यूं दिया जवाब

Pakistan vs Hong Kong 2022 Match 4 Probable XIs:

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमान, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहनवाज दहानी Also Read - asia cup 2022 SL vs BAN- बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 में पहुंचा श्रीलंका, कुसल मेंडिस की उम्दा फिफ्टी

हांगकांग: निजाकत खान (कप्तान), यासिम मुर्तजा, बाबर हयात, किनचित शाह, एजाज खान, स्कॉट मैककेनी (विकेटकीपर), जीशान अली, हारून अरशद, एहसान खान, आयुष शुक्ला, मोहम्मद गजानफर

Pakistan vs Hong Kong Asia Cup 2022 Dream11 Prediction

मोहम्मद रिजवान, स्कॉट मैककेनी, बाबर आजम (कप्तान), फखर जमान, बाबर हयात (उपकप्तान), यासिम मुर्तजा, मोहम्मद नवाज, एजाज खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, एहसान खान