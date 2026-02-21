By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026: बारिश में धुला PAK Vs NZ का मैच, दोनों टीमों को मिले 1-1 प्वाइंट
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबो में लगातार बारिश के कारण पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अहम मुकाबला रद्द हो गया. दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला.
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला अहम मुकाबला आखिरकार बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. कोलंबो में लगातार खराब मौसम बना रहा और लंबे इंतजार के बाद अंपायरों ने मैच को रद्द करने का फैसला लिया. दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरने का इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश थमने के कोई संकेत नहीं मिले. मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक-एक अंक दे दिया गया, जिससे अंक तालिका पर भी असर पड़ा है.
टॉस हुआ, लेकिन शुरू नहीं हो सका मैच
यह मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना था. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन टॉस के तुरंत बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई. शुरुआत में उम्मीद थी कि बारिश जल्दी रुक जाएगी, लेकिन मौसम लगातार खराब होता चला गया. मैदान गीला होने की वजह से खिलाड़ी अभ्यास भी नहीं कर सके और मैच की शुरुआत बार-बार टलती रही.
बारिश ने बिगाड़ा पूरा कार्यक्रम
कोलंबो में तेज बारिश नहीं थी, लेकिन लगातार हल्की बारिश और गीली आउटफील्ड ने मैच कराना मुश्किल बना दिया. अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया और इंतजार भी किया ताकि मुकाबला कम ओवरों का ही सही, शुरू कराया जा सके. नियमों के अनुसार कम से कम पांच ओवर का मैच कराने के लिए तय समय तक खेल शुरू होना जरूरी था. हालांकि बारिश नहीं रुकी और समय निकलता गया, जिससे मैच होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई.
मैच रद्द होने से दोनों टीमों को मिला एक-एक अंक
अगर मुकाबला शुरू नहीं होता तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलने का नियम पहले से तय था. यही हुआ भी. मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को बराबर अंक बांट दिए गए. सुपर-8 जैसे अहम दौर में हर अंक काफी मायने रखता है. दोनों टीमें चाहती थीं कि किसी तरह मुकाबला शुरू हो जाए, क्योंकि जीत से सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती थी. अब आगे के मैच उनके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं.
न्यूजीलैंड की टीम
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, डेवोन कॉन्वे, मिचेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन.
पाकिस्तान की टीम
साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), ख्वाजा नाफे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह.
