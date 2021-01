साउथ अफ्रीका की टीम 13 साल बाद पाकिस्तान (Pakistan vs South Africa) में उसके खिलाफ कोई क्रिकेट सीरीज खेलने गई है. दोनों टीमें इस बार 2 टेस्ट और 3 टी20i मैचों की सीरीज यहां खेलेंगी. मंगलवार से दोनों के बीच कराची (PAK vs SA 1st Test Live) में आज टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है. साउथ अफ्रीका ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) के लिए यह टेस्ट बेहद खास है. इस फॉर्मेट में वह पहली बार कप्तानी कर रहे हैं. Also Read - वाहब रियाज से कार रेस के चक्‍कर में खड़े ट्रक से टकराई Shoaib Malik की कार !

पाकिस्तान को अपने घर में साउथ अफ्रीका को हर हाल में हराना होगा क्योंकि हाल ही में वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 की करारी हार झेलकर लौटी है. इस हार के बाद पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों ने उसकी जमकर आलोचना की थी. जानें- भारत में कब और कहां देख सकते हैं- PAK vs SA 1st Test मैच की LIVE Streaming और LIVE Telecast

Pakistan vs South Africa 1st Test National Stadium, Karachi, live starts at 10.30 AM IST

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच कब खेला जाएगा?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच मंगलवार (26 जनवरी 2021) को खेला जाएगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच का पहला टेस्ट कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 10.30 बजे से खेला जाएगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच पहला टेस्ट मैच में कितने बजे टॉस होगा?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे होगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का Live Telecast भारत में में आप SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD पर देख सकते हैं.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का Live Streaming कहां देख सकते हैं?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच की Live Streaming भारत में आप SONY LIV ऐप पर देख सकते हैं.