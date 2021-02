PAK vs SA, 2nd T20i, Live Streaming: पाकिस्तान दौरे पर आई साउथ अफ्रीका की टीम को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है. टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप के बाद उसे 3 मैचों की टी20i सीरीज के दूसरे मैच में भी हार का सामना करना पड़ा. टेस्ट में हार के बाद अफ्रीकी टीम अब टी20 सीरीज को यहां से गंवाकर नहीं लौटना चाहेगी. सीरीज का दूसरा मैच भी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि अफ्रीका के लिए यहां चुनौती यह है कि वह इस सीरीज में अपनी युवा टीम के साथ उतरी है. देखें कब और कहां देख सकेंगे पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20i मैच का लाइव प्रसारण और (PAK vs SA 2nd T20i LIVE) स्ट्रीमिंग. Also Read - Facebook Smartwatch: ऐप्पल से होगी टक्कर, फेसबुक ला रहा स्मार्टवॉच, ऐसे होंगे फीचर्स

हैनरिच क्लासेन की कप्तानी में खेल रही अफ्रीका के पास क्विंटन डिकॉक, फाफ डु प्लेसिस, कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं. फिर भी दूसरे मैच में वह सिर्फ 3 रन से पिछड़ गई थी. ऐसे में पाकिस्तान इस टीम को हल्के में नहीं ले सकता. पाकिस्तान की टीम आज होने वाले दूसरे टी20i मैच को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी.

Pakistan vs South Africa, 2nd T20i Live Streaming

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20i मैच कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20i मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20i मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20i मैच गुरुवार को शाम 6.30 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20i मैच में टॉस कितने बजे से होगा?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20i मैच में टॉस शाम 6.00 बजे होगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20i मैच किस चैनल पर देख सकते हैं?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20i मैच का प्रसारण सोनी नेटवर्क पर देख सकते हैं. यह मैच भारत में सोनी टेन 2 और सोनी टेन 2 एचडी (Sony TEN 2 and Sony TEN 2 HD) पर प्रसारित होगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20i मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20i मैच की भारत में लाइव स्‍ट्रीमिंग का लुत्फ आप Sonyliv App और Airtel Xstream App पर उठा सकते हैं.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच T20i सीरीज के लिए दोनों टीमें:-

साउथ अफ्रीका : हेनरिच क्लासेन (कप्तान & WK), रियान रिकेल्टन, पाइट वैन बिल्जोन, रीजा हैनरिक्स, जानेमन मलान, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, जेजे स्मट्स, जैक्स स्नाइमन, एंडिले फेहलुकवायो, ड्वेन प्रेस्टोरियस, नांद्रे बर्गर, ओकुले सेले, जूनियर डाला, जॉर्न फॉर्ट्यून, तबरेज शम्सी, लुथो सिपामला, ग्लेंटन स्टरमैन

पाकिस्तान : पाकिस्तान : बाबर आजम (कप्तान), आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, इफ्तिकार अहमद, उस्मान कादिर, अमाद बट्ट, दानिश अजीज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, आमेर यामिन, हैरिर रौफ, हसन अली, मोहम्मद हस्नैन, शाहीद आफरीदी, जफर गोहर, जाहिद महमूद