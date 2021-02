PAK vs SA, 2nd Test, Live Streaming: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें अब से कुछ ही देर में रावलपिंडी स्टेडियम में दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच की शुरुआत करने उतरेंगी. साउथ अफ्रीकी टीम को कराची में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था. फिलहाल वह सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. वह हर हाल में यहां जीत सुनिश्चित करने का इरादा लेकर मैदान पर उतरेगी. दूसरी ओर मेजबान पाकिस्तान के हौसले भी बुलंद हैं. टेस्ट क्रिकेट में पहली बार पाकिस्तान की कमान संभाल रहे बाबर आजम (Babar Azam) 2-0 से सीरीज जीतकर अपने अजेय शुरुआत करना चाहेंगे. देखें कब और कहां देख सकेंगे इस मैच का लाइव प्रसारण और (PAK vs SA 2nd Test LIVE) स्ट्रीमिंग. Also Read - PAK vs SA: विदेश में पिटने के बाद अपने घर में चमके पाकिस्तानी गेंदबाज, साउथ अफ्रीका 220 पर ऑलआउट

Pakistan vs South Africa, 2nd Test Live Streaming

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच कहां खेला जाएगा? Also Read - South Africa Tour of Pakistan 2021: द. अफ्रीकी टीम 14 साल बाद करेगी पाकिस्‍तान का दौरा, जारी हुआ पूरा कार्यक्रम

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी में खेला जाएगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच गुरुवार को सुबह 10.30 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच में टॉस कितने बजे से होगा?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच में टॉस सुबह 10 बजे होगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच किस चैनल पर देख सकते हैं?

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच का प्रसारण सोनी नेटवर्क पर होगा.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच की भारत में लाइव स्‍ट्रीमिंग का लुत्फ आप Sonyliv App पर उठा सकते हैं.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच की संभावित प्लेइंग XI क्या होगी?

साउथ अफ्रीका संभावित XI: डीन एल्गर, एडिन मार्करम, रासी वैन डेर ड्यूसेन, फाफ डु प्लेसिस, क्विंटन डिकॉक, टेंबा बवूमा, वियान मल्डर, जॉर्ड लिंडे, केशव महाराज, एनरिच नोर्त्जे, कगिसो रबाडा

पाकिस्तान संभावित XI: इमरान बट्ट, आबिद अली, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, हसन अली, नुमान अली, यासिर शाह, शाहीन आफरीदी