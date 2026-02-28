By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
PAK vs SL: जीतकर भी वर्ल्ड कप से बाहर हुआ पाकिस्तान, श्रीलंका ने फेरा सपनों पर पानी
T20 World Cup 2026,PAK vs SL: पाकिस्तान की टीम का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल खेलने का सपना आखिरकार टूट गया. टीम को आगे बढ़ने के लिए विपक्षी टीम को 148 रन के अंदर रोकना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. मुकाबला करो या मरो जैसा था और फैंस को आखिरी ओवर तक उम्मीद बनी रही. हार के साथ ही अंक तालिका का समीकरण बदल गया और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई. खिलाड़ियों की मेहनत के बावजूद गेंदबाजी योजना काम नहीं आई, जिसका सीधा असर नतीजे पर पड़ा.
फरहान और जमान की दमदार बल्लेबाजी
पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की. साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों में शानदार 100 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. उनके साथ फखर जमान ने भी आक्रामक अंदाज दिखाया और सिर्फ 42 गेंदों में 84 रन ठोक दिए. दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मैदान का माहौल बदल दिया. पावरप्ले से लेकर डेथ ओवर तक रन तेजी से बने. हालांकि बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके, जिसकी वजह से स्कोर और बड़ा हो सकता था लेकिन टीम 212 रन तक ही पहुंच पाई.
श्रीलंका की जवाबी पारी
लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने शुरुआत में कुछ विकेट जरूर गंवाए, लेकिन मध्यक्रम ने मैच में वापसी कराई. पवन रत्नायके और कप्तान दसून शनाका ने दबाव के बीच रन बनाए और मैच को रोमांचक बना दिया. आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दीं. गेंदबाज विकेट लेते रहे, लेकिन रन रोक नहीं पाए. यही वजह रही कि पाकिस्तान तय लक्ष्य के अनुसार विपक्ष को कम स्कोर पर नहीं रोक सका और सेमीफाइनल की उम्मीद खत्म हो गई.
न्यूजीलैंड को मिला सेमीफाइनल का टिकट
पाकिस्तान के बाहर होते ही न्यूजीलैंड की टीम को सीधा फायदा मिला और उसने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया. टूर्नामेंट में नेट रन रेट और अंक दोनों अहम साबित हुए. क्रिकेट में कई बार दूसरे मैचों के नतीजे भी टीमों की किस्मत तय कर देते हैं और यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. न्यूजीलैंड ने लगातार संतुलित प्रदर्शन किया, जिसका फायदा अंत में मिला. फैंस के लिए यह नतीजा चौंकाने वाला जरूर रहा, लेकिन टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ गया. इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड भी बने. साहिबजादा फरहान ने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया और उन्होंने विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. यह उनके करियर का यादगार पल रहा. हालांकि टीम की हार ने इस उपलब्धि की चमक थोड़ी कम कर दी. मैच ने यह भी दिखाया कि सिर्फ बड़ा स्कोर बनाना काफी नहीं होता, गेंदबाजी और रणनीति भी उतनी ही जरूरी होती है. आने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम इन गलतियों से सीख लेकर वापसी करना चाहेगी.
