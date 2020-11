Pakistan vs Zimbabawe 2nd ODI: पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की ओर से रखे गए 207 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम (Babar Azam ) की नाबाद 77 रन की पारी के दम पर 35.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया. Also Read - Pakistan vs Zimbabwe, 1st ODI: टेलर का शतक बेकार, आफरीदी के 'पंच' और वहाब के 'चौके' से पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराया

पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई जिम्बाब्वे की टीम

इससे पहले जिम्बाब्वे की टीम 45.1 ओवर में 206 रन पर ऑल आउट हो गई. पाकिस्तान की ओर से स्पिनर इफ्तिखार अहमद (Iftikhar Ahmed) ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 40 रन देकर 5 विकेट लिए. यह सीरीज आईसीसी सुपर लीग (ICC Super League) का हिस्सा है जिससे भारत में होने वाले आईसीसी विश्व कप 2023 का क्वालीफिकेशन (ICC World Cup 2023 Qualification) तय होगा. इस जीत से पाकिस्तान को 10 अंक मिले.

ऑलराउंडर इफ्तिकार की ऑफ स्पिन के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज बेबस नजर आए. उन्होंने 10 ओवर में 40 रन देकर पहली बार वनडे में पांच विकेट चटकाने का कारनामा किया. उन्होंने ब्रेंडन टेलर (36), सीन विलियम्स (75) , वेस्ले माधेवेरे (10), सिकंदर रजा (02) और तेंदाई चिसोरो (07) को पवेलियन की राह दिखाई.

इमाम और आबिद ने 68 रन की शुरुआत दिलाई

लक्ष्य का पीछा करते हुए इमाम उल हक (Imam ul haq 49) और आबिद अली ने पहले विकेट के लिए शुरुआती 10.1 ओवर में 68 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान शानदार शुरुआत दिलाई. चिसोरो ने आबिद को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा . उन्होंने इसके बाद इमाम-उल-हक को भी चलता किया.

बाबर आजम ने 74 गेंद में सात चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 77 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी. इफ्तिकार 16 रन बनाकर नाबाद रहे.

जिम्बाब्वे की ओर से सीन विलियम्स और टेलर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज नहीं चल सका

टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मेहमान जिम्बाब्वे के लिए विलियम्स और टेलर के अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा. विलियम्स में 70 गेंद की पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया जबकि टेलर ने 45 गेंद की पारी में तीन चौके और दो छक्के की मदद से 36 रन बनाए.

सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मंगलवार को खेला जाएगा.