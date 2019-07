लंदन: विश्व कप में अपने देश के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के छह विकेट की मदद से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 94 रन से हरा दिया लेकिन सेमीफाइनल में जगह बनाने का ‘मिशन इंपासिबल’ ही रह गया. इमाम उल हक के शतक और बाबर आजम के 96 रन की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 315 रन बनाये. जवाब में बांग्लादेश की टीम 44.1 ओवर में 221 रन पर आउट हो गई. इस विश्व कप में अब तक सर्वाधिक 606 रन बना चुके शाकिब अल हसन (64) को छोड़कर बांग्लादेश का कोई बल्लेबाज नहीं टिक सका. शाहीन ने 9.1 ओवर में 35 रन देकर छह विकेट लिये जो विश्व कप में किसी पाकिस्तानी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

सरफराज अहमद की टीम को हालांकि कोई चमत्कार भी अंतिम चार में नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि उसे पूरी बांग्लादेशी टीम को सात रन पर आउट करना था ताकि न्यूजीलैंड को पछाड़ सके. भारत, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं. इमाम और बाबर ने दूसरे विकेट के लिये 150 रन की साझेदारी 146 गेंद में पूरी की. बाबर शतक से चार रन से चूक गए और 98 गेंद में 11 चौकों की मदद से 96 रन बनाकर आउट हुए. इमाम पूरे 100 रन बनाकर 42वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे. बाबर को मोहम्मद सैफुद्दीन ने बोल्ड किया जबकि इमाम मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद पर हिट विकेट आउट हुए. पाकिस्तान का स्कोर 42वें ओवर में तीन विकेट पर 246 रन था. मोहम्मद हाफिज अगले ओवर में मेहदी हसन मिराज की गेंद पर शाकिब अल हसन को कैच देकर लौटे.

Here’s how the #CWC19 table looks after #PAKvBAN 👀 pic.twitter.com/9jQ54L5Hzi

पाकिस्तान को ताबड़तोड़ रन बनाने की जरूरत थी लेकिन पारी का पहला छक्का 47वें ओवर में इमाद वसीम ने जड़ा. इससे पहले सलामी बल्लेबाज फखर जमां का खराब फार्म लगातार जारी रहा और वह 31 गेंद में 13 रन बनाकर सैफुद्दीन का पहला शिकार बने. बांग्लादेश के लिये मुस्ताफिजुर रहमान ने पांच विकेट लिये लेकिन दस ओवर में 75 रन दे डाले.

Shaheen Afridi appreciation post 🤩

👉 16 wickets at #CWC19

👉 Youngest to take a five-for at a World Cup

👉 Most wickets by a teenager in World Cups

👉 Best figures by a Pakistan bowler at a World Cup pic.twitter.com/8OUJIdsjtY

