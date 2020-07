भारत के दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम की कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई है. अर्जुन पुरस्कार विजेता रमेश का निधन बेंगलुरू के एक अस्पताल में हुआ. इसकी जाननकारी भारतीय पैरा बैडमिंटन के अध्यक्ष एनसी सुधीर ने यह जानकारी दी. Also Read - India Corona cases cross 1 million: भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस लाख के पार, एक दिन में आए करीब 35 हजार नए मामले

सुधीर ने बयान में कहा, 'हमें यह सूचित करते हुए दुख है कि रमेश टीकाराम का आज दोपहर निधन हो गया.' सुधीर ने पीटीआई को बताया कि 51 साल के टीकाराम को बुखार और खांसी थी और उन्हें 29 जून को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

हाल में संन्यास की घोषणा करने वाली पद्मश्री दीपा मलिक ने भी इस खिलाड़ी के निधन पर शोक जताया है.

On behalf of the entire Para-sports fraternity I extend my heartfelt condolences to family of Arjuna Awardee Para Badminton player Shri Ramesh Tikaram! The entire nation is proud of his achievements and he shall continue to inspire the future generations of athletes! Om Shanti pic.twitter.com/FuQ1lN5vm8

