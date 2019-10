नेपाल की क्रिकेट टीम के लिए 24 घंटे के भीतर एक अच्‍छी और एक बुरी खबर आई. सोमवार शाम को आईसीसी की तरफ से बताया गया कि नेपाल और जिम्‍बाब्‍वे की टीम पर लगाया गया प्रतिबंध अब पूरी तरह से हटा लिया गया है. दोनों टीमों की आईसीसी मान्‍यता फिर बहाल कर दी गई है.

पढ़ें:- सौरव गांगुली के BCCI अध्यक्ष बनने पर पूर्व खिलाड़ियों ने दी बधाई; सहवाग ने कहा…

नेपाल की टीम के कप्‍तान पारस खडाका ने अगले ही दिन सुबह इस बात का ऐलान किया कि वो टीम की कप्‍तानी छोड़ रहे हैं.

पारस ने अपने ट्विटर पर लिखा, “यह सुनकर बेहद अच्‍छा लग रहा है कि नेपाल क्रिकेट पर लगाए गए प्रतिबंध को आईसीसी ने अब हटा लिया है. अब नई कमेटी नेपाल क्रिकेट, खिलाड़ी और खेल से जुड़े सभी पक्षधरों के विकास के लिए आगे काम करेगी.”

पढ़ें:- वर्ल्‍ड कप में सुपर ओवर को लेकर विवाद के बाद आईसीसी ने बदला नियम

पारस खडाका ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “मैं सभी को इस मौके पर यह जानकारी देना चाहता हूं कि अब मैं टीम की कप्‍तानी छोड़ रहा हूं. जय नेपाल.”

Great to know that the suspension of Nepal cricket has been lifted and would like to wish the new committee to work for the betterment of Nepal cricket,players and its stake holders.

I have hereby decided to resign from my post as the captain of Nepal cricket team.

Jai Nepal !! pic.twitter.com/YuRBZkR7bU

— Paras Khadka (@paras77) October 15, 2019

बता दें कि नेपाल क्रिकेट में सरकार के दखल के कारण अनियमितताओं को देखते हुए आईसीसी ने बोर्ड की मान्‍यता रद्द कर दी थी. कई दौर की बातचीत के बाद इसे अब फिर बहाल कर दिया गया है.