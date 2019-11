पेरिस: वर्ल्ड नंबर-2 स्पेन के राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने फ्रांस के जो-विल्फ्रेड सोंगा को मात देकर यहां जारी पेरिस मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को नडाल को सोंगा ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में स्पेनिश खिलाड़ी ने 7-6 (7-4), 6-1 से जीत दर्ज की.

अंतिम-4 में नडाल का सामना कनाडा के युवा खिलाड़ी डेनिस शापोवालोव से होगा. शापोवालोव ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस के ही अनुभवी गेल मोनफिल्स को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से पराजित किया. बीबीसी के अनुसार, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक के बीच वर्ल्ड नंबर-1 रैंकिंग को लेकर कड़ी टक्कर चल रही है. जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वह साल के अंत में पहले पायदान पर रहेगा. नडाल चौथी बार इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए हैं. हालांकि, वह एक बार भी इस पेरिस मास्टर्स का खिताब नहीं जीत पाए हैं.

Paris Masters Tennis Tournament: बीमार जोकोविच ने दर्ज की जीत, नडाल भी पहुंचे अगले दौर में

RACING ON 🤜

Rafael Nadal is through to his 11th semifinal of the year after defeating Tsonga 7-6(4), 6-1 at the @RolexPMasters!#RolexParisMasters pic.twitter.com/VGTYivtnHi

— US Open Tennis (@usopen) November 1, 2019