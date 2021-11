न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शानजार प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल (Akshar Patel) और हर्षल पटेल (Harshal Patel) ने वीडियो चैट में मजाक में कहा कि ऐसा लग रहा है कि ‘पटेल सब कुछ जीत रहे हैं।’Also Read - कानपुर टेस्ट में विराट कोहली की जगह मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं शुबमन गिल

हर्षल ने रांची में दूसरे टी20 में 2/25 के आंकड़े दर्ज किए थे। इसके बाद कोलकाता में अक्षर ने 3/9 का शानदार स्पेल डाला। जिसकी बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

वहीं, हर्षल को ईडन गार्डन्स में 2/26 के अपने स्पेल और 11 गेंदों में 18 रनों की पारी खेलने के लिए 'गेमचेंजर' पुरस्कार मिला।

