पटना पायरेट्स और यू-मुम्‍बा के बीच अहम मुकाबला खेला जाना है. मुम्‍बा को हराकर पटना की टीम के पास अंक तालिका में शीर्ष स्‍थान पर आने का अच्‍छा मौका है. दबंग दिल्‍ली के जयपुर पिंक पैंथर्स से हारने के बाद ये मौका बना है. खासबात ये है कि पटना पायरेट्स और यू-मुम्‍बा ने अपने पिछले पांच मैचों में जीत प्राप्‍त की है. पटना की टीम काफी संतुलित नजर आती है. यू-मुम्‍बा ने भी कई टॉप टीमों को हराया है. अब देखना होगा कि आज के मैच में किसे जीत मिलती है.

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच कब खेला जाएगा ? (Patna Pirates vs U Mumba Match Match Date)

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच मंगलवार 11 जनवरी को खेला जाएगा.

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच कहां खेला जाएगा ? (Patna Pirates vs U Mumba Match Venue)

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच बेंगलुरू के शेरेटन ग्रैंड वाइटफील्‍ड में खेला जाएगा.

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच कितने बजे शुरू होगा ? (Patna Pirates vs U Mumba Match Timing)

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच मंगलवार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच टीवी पर किस चैनल पर देखा जा सकता है ? (Patna Pirates vs U Mumba Match TV Channel)

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनलों पर देखा जा सकता है.

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्र‍ीमिंग के माध्‍यम से कैसे देखें ? (Patna Pirates vs U Mumba Live Streaming)

पटना पायरेट्स बनाम यू-मुम्‍बा मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से Disney Hotstar App के माध्‍यम से देख सकते हैं.