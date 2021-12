Pro Kabaddi League Live Score and Updates: प्रो-कबड्डी लीग 2021 में आज कुल तीन मुकाबले हैं. कबड्डी के शौकीन भारतीय फैन्‍स को यहां इंडिया डॉट कॉम पर तीनों मैचों का पल पल का हाल मिलेगा. 10वें मैच में पटना पायरेंट्स के सामने यूपी योद्धा (Patna Pirates vs UP Yoddha) की चुनौती है. ये मैच शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. फिर अगला मैच साढ़े आठ बजे शुरू होगा जिसमें पुणेरी पलटन के सामने तेलगू टाइटन (Puneri Paltan vs Telugu Titans) उतरेंगे. आज जयपुर पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्‍टीलर्स (Jaipur Pink Panthers vs Haryana Steelers) के बीच भी मुकाबला होना है। ये मैच रात साढ़े नौ बजे शुरू होगा.Also Read - PKL 2021, Day 3: बंगाल वॉरियर्स ने गुजरात जाइंट्स को हराया, बैंगलुरू बुल्स ने तमिल थलाइवाज को दी मात, दबंग दिल्ली ने यू मुंबा के खिलाफ जीत हासिल की