PKL 2023 Auction: पवन सहरावत ने ईरान के शादलू को भी पीछे छोड़ा, बने PKL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी

PKL 2023 auction: हाई फ्लायर के नाम से मशहूर भारतीय मेंस कबड्डी टीम के कप्तान पवन सहरावत (Pawan Sehrawat) प्रो कबड्डी लीग (PKL) इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. पवन को हैदराबाद की टीम तेलुगु टाइटंस (Telugu Titans) ने पीकेएल के 10वें सीजन से पहले सोमवार को हुई नीलामी (Pro Kabaddi League 2023 Auction) के पहले दिन सोमवार को 2.61 करोड़ रुपये (260.5L) में खरीदा. पवन से पहले ईरान के युवा डिफेंडर मोहम्मदरेजा शादलू (Mohammadreza Shadlou) पीकेएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे.

शादलू को कुछ देर पहले ही पुणेरी पल्टन (Puneri Paltan) ने 2 करोड़ 35 लाख रुपये में खरीदा. लेकिन कुछ देर बाद ही पवन की आंधी ने शादलू को बोली को हवा-हवाई कर दिया. पवन हाल में एशियन गेम्स 2023 में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय मेंस कबड्डी टीम के कप्तान थे.

PAK के खिलाफ SKY की टीम इंडिया में हो सकती एंट्री, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बाबर सेना की खैर नहीं

हाई फ्लायर (Hi-Flyer) के नाम से मशहूर पवन सहरावत के लिए के लिए सबसे पहले यूपी योद्धा ने 20 लाख की बोली लगाई. इसके बाद बेंगलुरु बुल्स सीधे 1.00 करोड़ पर पहुंच गए. तभी तेलुगु टाइटंस भी इसमें कूद गई और उसने पवन पर 1.50 करोड़ रुपये की बोली लगा दी.

लेकिन हरियाणा स्टीलर्स ने 2.50 करोड़ रुपये की अब तक की सबसे बड़ी बोली लगाकर पवन को पीकेएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया. तेलुगु टाइटंस ने भी हार नहीं मानी और उसने भारतीय कप्तान के लिए 2.61 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया.

Pro Kabaddi Auction 2023 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें प्रो कबड्डी लीग सीजन-10 का ऑक्शन

पीकेएल 2023 नीलामी के पहले दिन (Pro Kabaddi League 2023 Auction day 1) के पहले दिन जहां तेलुगु ने पवन सहरावत को रिकॉर्ड 2.61 करोड़ में खरीदा तो वहीं पुनेरी को शादलू को 2.35 करोड़ रुपये में, गुजरात ने फज़ल-नबी को अपने साथ जोड़ा. वहीं, बंगाल वॉरियर्स ने मनिंदर के लिए 2.12 करोड़ का एफबीएम कार्ड इस्तेमाल किया.

इससे पहले, शादलू की बेस प्राइस 30 लाख थी और 2015 की चैंपियन यू-मुंबा ने उनके लिए सबसे पहले बोली लगाई. इसके बाद बंगाल वारियर्स इस बिडिंग में कूद पड़ी. फिर यूपी योद्धाज भी आ गई. गुजरात जायंट्स ने भी शादलू को अपने साखथ जोड़ने के लिए पूरी कोशिश की और एक करोड़ रुपये की बोली लगा दी लेकिन फिर पुणेरी पल्टन ईरान के इस खिलाड़ी को खरीदने में सफल रही.

Pro Kabaddi 2023 नीलामी: ईरान के मोहम्मदरेजा शादलू बने PKL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी

शादलू पीकेएल में अब तक दो ही सीजन खेले हैं. उन्होंने अपने पीकेएल करियर का आगाज पटना पाइरेट्स के साथ किया था. 8वें सीजन में वह 89 टैकल प्वॉइंट और पिछले सीजन में 84 प्वॉइंट लेकर सीजन के दूसरे सबसे बेस्ट डिफेंडर बने थे. शादलू ने अभी तक दो सीजन में 44 मैचों में 183 प्वॉइंट हासिल किए हैं. वहीं, ईरान के ही फ़जल अत्राचली (Fazel Atrachali) को गुजरात जांयट्स ने 1.60 करोड़ रुपये में खरीदा. उनका बेस प्राइस 30 लाख का था.

Pawan Sehrawat

RECORD BREAKING INR ,,,

@Telugu_Titans

It’s destination Hyderabad for Hi-Flyer Pawan Sehrawat in #PKLSeason10 for ANOTHER record amount!#PKLPlayerAuction #PKLAuction

— ProKabaddi (@ProKabaddi) October 9, 2023