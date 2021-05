PBKS vs DC Dream11 Team Prediction VIVO IPL 2021: Captain, Fantasy Playing Tips – Punjab Kings vs Delhi Capitals, Probable XIs For Today’s T20 Match 29 at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad 7.30 PM IST May 2 Sunday: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच 2 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में सीजन का 29वां मैच खेला जाना है. दिल्ली ने इस सत्र अब तक कुल 5 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि पंजाब 7 में से 4 मुकाबले गंवा चुका है. ऐसे में पंजाब हर हाल में प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगा. Also Read - RR vs SRH IPL 2021 Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips & Playing 11 Updates: संजू सैमसन को चुनें कप्तान, ड्रीम 11 में इन खिलाड़ियों को दें स्थान

PBKS vs DC Head to Head: दिल्ली और पंजाब के बीच अब तक कुल 27 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पंजाब का पलड़ा भारी रहा है. पंजाब ने 15 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली 12 मुकाबलों में जीत दर्ज कर सकी है.

Punjab Kings vs Delhi Capitals Predicted Playing XI

पंजाब किंग्स: केएल राहुल (कप्तान / विकेटकीपर), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन / डेविड मलान, दीपक हुड्डा, शाहरुख खान, हरप्रीत बरार, क्रिस जॉर्डन, झाय रिचर्डसन / रिले मेरेडिथ, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई.

दिल्ली कैपिटल्स: रिषभ पंत (कप्तान), पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, शिमरोन हेटमायर, ललित यादव, अक्षर पटेल, कगिसो रबाडा, इशांत शर्मा, अवेश खान.

बल्लेबाज: केएल राहुल (कप्तान), पृथ्वी शॉ (उप कप्तान), शिखर धवन, क्रिस गेल

विकेटकीपर: ऋषभ पंत

ऑलराउंडर: दीपक हुड्डा, ललित यादव, मार्कस स्टोइनिस, हरप्रीत बराड़

गेंदबाज: मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई

Punjab Kings vs Delhi Capitals Full Squads:

दिल्ली कैपिटल्स: रिषभ पंत (कप्तान), शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, शिमरोन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, क्रिस वोक्स, शम्स मुलानी, अमित मिश्रा, ललित यादव, प्रवीण दुबे, कगिसो रबाडा, एनरिच नॉर्टजे, इशांत शर्मा, अवेश खान, स्टीव स्मिथ, उमेश यादव, रिपाल पटेल, विष्णु विनोद, लुकमान मेरीवाला, एम सिद्धार्थ, टॉम कर्रन, सैम बिलिंग्स और अनिरुद्ध जोशी.

पंजाब किंग्स: केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, प्रबसिमरन सिंह, निकोलस पूरण, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, हरप्रीत बराड़, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, ईशान पोरेल, दर्शन नालकंडे, क्रिस जॉर्डन, डाविड मलान, झाय रिचर्डसन, शाहरुख खान, रिले मेरेडिथ, मोइसेस हेनरिक्स, जलज सक्सेना, उत्कर्ष सिंह.