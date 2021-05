आईपीएल (IPL 2021) के 29वें मुकाबले में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने पंजाब किंग्‍स (Punjab Kings vs Delhi Capitals) पर सात विकेट से जीत दर्ज की. दिल्‍ली इस जीत के साथ प्‍वाइंट्स टेबल (Points Table) पर पहले स्‍थान पर आ गई है. वहीं, पंजाब की टीम इस वक्‍त छठे स्‍थान पर है. Also Read - Highlights, PBKS vs DC, Vivo IPL 2021: सात विकेट से जीत दर्ज कर प्‍वाइंट्स टेबल में पहले स्‍थान पर आई दिल्‍ली

कप्‍तान मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) की 99 रन की नाबाद पारी बेकार गई. पंजाब किंग्‍स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए. कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) ने तीन विकेट निकाले. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान दिल्‍ली कैपिटल्‍स के सलामी बल्‍लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने 47 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्‍ले से छह चौके और दो छक्‍के निकले.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया था. केएल राहुल अपेंडिक्‍स की बीमार से जूझ रहे है. जिसके चलते मयंक को कप्‍तान बनाया गया.

पंजाब की शुरुआत खास अच्‍छी नहीं रही. 35 रन पर ही पंजाब के दो बल्‍लेबाज डगआउट लौट चुके थे. केएल राहुल की गैर मौजूदगी में प्रभसिमरन सिंह पारी की शुरुआत करने के लिए मयंक अग्रवाल के साथ उतरे. प्रभसिमरन 12 रन बनाने के बाद कगिसो रबाडा की गेंद पर स्‍टीव स्मिथ को कैच दे बैठे. नए बल्‍लेबाज क्रिस गेल 13 रन बनाने के बाद रबाडा की गेंद पर बोल्‍ड हो गए.

यहां से मयंक ने डेविड मलान 26(26) के साथ मिलकर पारी को आगे ले जाने का प्रयास किया. अक्षर पटेल ने 13वें ओवर में मलान को बोल्‍ड कर दिया. मयंक अंत तक डटे रहे. वो अपना शतक जड़ने से एक रन से चूक गए. शतक लगाने के लिए उन्‍हें पारी की आखिरी गेंद पर छक्‍के की दरकार थी लेकिन वो चौका ही बना पाए.