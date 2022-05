आईपीएल (IPL 2022 PBKS vs DC Highlights) के 64वें मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने 17 रन से जीत दर्ज कर प्‍लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्‍मीदों को बढ़ा दिया है. दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Punjab Kings vs Delhi Capitals) के पास अब 13 मैचों के बाद सात जीत के साथ 14 अंक हो गए हैं. बैंगलोर की टीम के पास भी 13 मैचों के बाद इतने ही अंक हैं. हालांकि बेहतर रन रेट के आधार पर (IPL 2022 Points Table) आरसीबी को नीचे धकेलते हुए दिल्‍ली चौथे स्‍थान पर आ गई है. पहले बल्‍लेबाजी करते हुए दिल्‍ली की टीम ने मिशेल मार्श की 63 रन की पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए. लियाम लिविंगस्‍टन और अर्शदीप सिंह ने तीन-तीन विकेट निकाले. लक्ष्‍य का बचाव करने के दौरान शार्दुल ठाकुर के चार विकेट हॉल और अक्षर-कुलदीप के दो-दो विकेट के दम पर दिल्‍ली ने पंजाब को 142 रन पर ऑलआउट कर दिया.Also Read - IPL 2022- MI vs SRH- टिम डेविड के तूफान के बावजूद 3 रन से हारी मुंबई इंडियन्स, सीजन की 10वीं हार

Points table of IPL 2022. Delhi Capitals moves to No.4 position in this table. pic.twitter.com/tw3yL2BG2P — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) May 16, 2022

Also Read - IPL 2022: उमरान मलिक को मोहम्मद अजहरूद्दीन की सलाह, सिर्फ पेस का मत सोचो शरीर पर भी दो ध्यान

ताश के पत्‍तों की तरह बिखर गई पंजाब की बल्‍लेबाजी

पंजाब के लिए भी यह मैच करो-मरो जैसा ही था लेकिन 160 रन का लक्ष्‍य इतना बड़ा भी नहीं था. पंजाब की टीम ने 100 रन पर पहुंचते-पहुंचते ही अपने सात विकेट गंवा दिए थे. जोनी बेयरस्‍टोर ने 15 गेंदों पर 28 रन की पारी जरूर खेली लेकिन दूसरे छोर से उन्‍हें किसी अन्‍य बल्‍लेबाज का साथ नहीं मिला. शिखर धवन 19 रन बनाकर आउट हुए. भानुका राजपक्षे ने चार, लियाम लिविंगस्‍टन तीन और कप्‍तान मयंक अग्रवाल शून्‍य पर आउट हुए. नंबर-6 पर बल्‍लेबाजी के लिए आए विकेटकीपर जितेश शर्मा 34 गेंदों पर 44 रन की पारी जरूर खेली लेकिन वो अंत में अकेले पड़ते नजर आए. Also Read - विराट कोहली को मिला कश्‍मीर प्रीमियर लीग में खेलने का न्‍यौता, POK में होगा आयोजन

इससे पहले डेविड वार्नर पारी की पहली ही गेंद पर लिविंगस्‍टन की गेंद पर कैच आउट हो गए. सरफराज खान ने 16 गेंदों पर 32 रन बनाए. मिशेल मार्श ने सर्वाधिक 48 गेंदों पर 63 रन बनाए. ललित यादव के बल्‍ले से भी 21 गेंदों पर 24 रन आए.