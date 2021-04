आईपीएल (IPL 2021) के 26वें मुकाबले में शुक्रवार (PBKS vs RCB) को पंजाब किंग्‍स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore) से होना है. ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा. केएल राहुल (KL Rahul) की कप्‍तानी वाली टीम अबतक छह मुकाबले खेल चुकी है. इस दौरान उन्‍हें केवल दो मैचों में ही जीत नसीब हुई है. Also Read - IPL नीलामी में किया गया नजरअंदाज, इस वजह से खुश हैं Marnus Labuschagne

उधर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में से एक है. उसने छह मैच खेलकर पांच जीत दर्ज की है. एक हार उसे चेन्‍नई के खिलाफ झेलनी पड़ी थी जो इस वक्‍त प्‍वाइंट्स टेबल पर नंबर-1 पर है.

PBKS vs RCB, Head to Head, Vivo IPL 2021: Check Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore record, Highest Lowest Run

हेड टू हेड (PBKS vs RCB Head to Head)

आईपीएल में दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें तो इस मामले कोई भी टीम कम नहीं हैं. पंजाब की टीम ने बैंगलोर के मुकाबले दो मैच अतिरिक्‍त जीते हैं. अबतक पंजाब और बैंगलोर आईपीएल में कुल 26 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें से 12 मैचों में बैंगलोर और 14 मुकाबलों में पंजाब को जीत मिली है.

पंजाब ने जीते थे दोनों मैच

पंजाब किंग्‍स ने बीते सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले अपने दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की थी. पहला मैच 97 तो दूसरा मुकाबला आठ विकेट से पंजाब ने जीता था. वहीं, आईपीएल 2019 के दोनों मैच बैंगलोर के नाम रहे थे. बैंगलोर ने पहला मैच आठ विकेट और दूसरा मैच 17 रन से जीता था.

सर्वश्रेष्‍ठ और न्‍यूनतम रन (PBKS vs RCB Highest and Lowest Score)

दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो पंजाब की टीम बैंगलोर के खिलाफ सर्वाधिक 232 रन ठोक चुकी है. 88 रन उनका न्‍यूनतम स्‍कोर है. इसी तरह बैंगलोर की टीम ने पंजाब के खिलाफ सर्वाधिक 226 और न्‍यूनतम 84 रन बनाए हैं.