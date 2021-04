आईपीएल (Indian Premier League 2021, PBKSvsSRH) के 14वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्‍स (Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad) के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खेलेगी. दोनों ही टीमें (PBKSvsSRH) कागजों में बेहद मजबूत नजर आती हैं लेकिन मौजदा वक्‍त में डेविड वार्नर (David Warner) की हैदराबाद टीम की स्थिति खास अच्‍छी नजर नहीं आती है. हैदराबाद ने अबतक टूर्नामेंट में तीन मुकाबले खेले हैं सभी में उन्‍हें हार का सामना करना पड़ा है. Also Read - IPL 2021, PBKS vs SRH: KL Rahul बने सबसे तेज 5 हजार T20 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी

Live Score and Updates , PBKS vs SRH, IPL 2021: Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad ball by ball commentary MA Chidambaram Stadium, Chennai at 3:30 IST

आज हैदराबाद की टीम मैच में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. दोनों टीमों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो हैदराबाद फ्रेंचाइजी (IPL 2021, PBKSvsSRH) पंजाब से कोसों आगे है. कुल 16 मुकाबलों में 11 में हैदराबाद और सिफ पांच मैचों में पंजाब को जीत मिली है. अब देखना ये होगा कि आज के मैच में पंजाब अपना रिकॉर्ड सुधार पाती है या नहीं. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.