पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रविवार को ऐलान किया कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच से होने वाली कमाई को प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष 2022 में दान कर दिया जाएगा. ये मैच 20 सितंबर को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और शाम 7.30 बजे से शुरू होगा.

पीसीबी ने क्रिकेट प्रशंसकों से आग्रह किया है कि वो अगले हफ्ते ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होने के बाद बड़ी संख्या में टिकट खरीदें, ताकि आपदा से प्रभावित आबादी के पुनर्वास में मदद की जा सके और सरकारें अपने राहत और बचाव कार्यों का समर्थन किया जा सके.

पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा, "हम पीसीबी में उन सभी लोगों के लिए अपना दुख और दुख व्यक्त करते हैं जो अत्यधिक मानसूनी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कहर और तबाही कल्पना से परे है, 1,000 से अधिक लोग मारे गए और लगभग एक लाख बेघर हो गए. क्रिकेट हमारे गौरवान्वित राष्ट्र को एकजुट करता है, हम पीड़ितों और बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में शामिल सभी लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं."

उन्होंने कहा, “एक जिम्मेदार और देखभाल करने वाले संगठन के रूप में, पीसीबी हमेशा अपने प्रशंसकों और जनता के साथ कठिन, चुनौतीपूर्ण और परीक्षण के समय में खड़ा रहा है. इस संबंध में, हमने अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच से होने वाली कमाई को प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में दान करने का फैसला किया है.”

रजा ने कहा, “मैं सभी दर्शकों को पहले T20I के लिए टिकट खरीदकर और बड़ी संख्या में आकर इस पहल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि हम एक क्रिकेट परिवार के रूप में फंड में पर्याप्त राशि दान कर सकें और आपदा से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखा सकें.”

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, “हमने पहले ही प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, दवाओं और अन्य वस्तुओं से भरे ट्रक भेज दिए हैं और हम अपने राष्ट्र और बचाव अभियान टीमों को किसी भी तरह से समर्थन देना जारी रखेंगे. हमारे विचार और प्रार्थनाएं पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं.”

इंग्लैंड 17 साल में पाकिस्तान के अपने पहले दौरे पर सात टी20 मैच खेलेगा. कराची में 20, 22, 23 और 25 सितंबर को मैचों का मंचन होगा, जबकि शेष तीन मैचों का आयोजन 28 और 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को लाहौर में होगा. रावलपिंडी (1-5 दिसंबर), मुल्तान (9-13 दिसंबर) और कराची (17-21 दिसंबर) में खेले जाने वाले तीन टेस्ट के लिए इंग्लैंड नवंबर के अंत में वापसी करेगा.