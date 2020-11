अपनी घातक फास्ट बॉलिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर रहे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने खुलासा किया है कि उन्हें करियर की शुरुआत से ही परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले ड्रग्स लेने की सलाह दी जाती थी. अख्तर ने ‘एंटी-नारकोटिक्स फोर्सेस’ के सालाना समारोह में यह बात कही. इस तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्हें कई लोगों ने ऐसा करने की सलाह दी लेकिन अख्तर ने इस सलाह को कभी नहीं अपनाया. Also Read - मध्यक्रम बल्लेबाज नहीं चले तो ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष करेगी टीम इंडिया: शोएब अख्तर

क्रिकेट पाकिस्तान ने इस पूर्व तेज गेंदबाज के हवाले से लिखा, 'जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मुझे बताया गया कि तुम फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकते हो और 100 मील प्रति घंटा (160 किमी/घंटा) जैसी अच्छी गति पाने के लिए मुझे ड्रग्स का इस्तेमाल करना ही होगा. लेकिन मैंने हमेशा ही ऐसा करने को मना किया.'

It was my honor being the speaker/guest of honor at the symbolic drug burning ceremony by Anti Narcotics Force of Pakistan.

ANF is making efforts to the best of its capacity & resources for a drug free Pakistan.

Play sports, work out & do healthy activities for a bright future. pic.twitter.com/4nhsZCC6lA

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 23, 2020