‘रन मशीन’ विराट कोहली के बांग्लादेश के खिलाफ पहले डे-नाइट टेस्ट मैच में शानदार शतक की मदद से टीम इंडिया बड़े स्कोर की ओर अग्रसर है. कोहली ने ईडन गार्डन में पिंक बॉल से खेले जा रहे मैच में करियर का 27वां टेस्ट शतक लगाया.

‘किंग’ कोहली ने लगाई रिकॉर्डों की झड़ी, पिंक बॉल से शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने, पोंटिंग भी पीछे छूटे

भारतीय कप्तान ने 159 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से शतक पूरा किया. कोहली की इस पारी को देख सोशल मीडिया पर दिग्गजों ने उनकी जमकर प्रशंसा की.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में इस युग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. इसके अलावा क्रिकेट फैंस ने भी कोहली की पारी को अलग-अलग तरीकों से बयां किया है.

Red Ball … White Ball … Now Pink Ball … @imVkohli is the best Batsman across all formats in this era … #100 #INDvBAN — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 23, 2019

Another classy century. 27. In the same number of innings it took Tendulkar. Kohli idolises Tendulkar, he is, literally, following in his footsteps — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 23, 2019

Indian Batsmen getting runs abroad, Indian seamers taking wickets in India, pointers of quality cricket, current #TeamIndia ticking these boxes consistently #PinkBallTest #INDvsBAN — subramani badrinath (@s_badrinath) November 23, 2019

Pink ball?? Doesn’t matter!! Century no. 70

27th Test hundred for King Kohli! 💯 What a player… What a captain! @imVkohli #INDvBAN — Virat’s_girl (@srishti143567) November 23, 2019

20th Test century as Captain of India

27th Test century of his career

70th International century

41st international century as captain (joint-most)

1st Indian to hit a century in day/night Test #KingKohli pic.twitter.com/q01OKPauOu — BCCI (@BCCI) November 23, 2019

Fewest innings taken to 27 Test 💯’s : 70 Don Bradman

141 Sachin Tendulkar

141 Virat Kohli

154 Sunil Gavaskar

157 Matthew Hayden#INDvBAN l #INDvsBAN pic.twitter.com/g7l0VIKaCu — Wesley00005 (@Wesley000051) November 23, 2019

दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने पारी और 130 रन से जीत दर्ज की थी.