भारत और बांग्लादेश की टीम इस समय कोलकाता के ईडन गार्डंस में अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेल रही हैं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली मोमिनुल हक की अगुआई वाली बांग्लादेश की टीम इस समय भारतीय गेंदबाजों के सामने एक-एक रन के लिए संघर्ष कर रही है.

मेहमान टीम अपनी पहली पारी में 82 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी है. पहले दिन के पहले सेशन में गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के साथ रोहित शर्मा का ‘सुपरमैन’ कैच भी सुर्खियों में रहा.

तेज गेंदबाज उमेश यादव की एंगल बनाती एक गेंद मोमिनुल हक के करीब आई. मोमिनुल इस गेंद को छोड़ने और खेलने के उलझन में थे तभी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप की ओर चली गई जहां कप्तान विराट कोहली खड़े थे.

कोहली कैच लेने के लिए अपनी पोजीशन बना ही रहे थे कि दूसरी स्लिप पर खड़े रोहित शर्मा उनके रास्ते में आ गए. रोहित ने अपनी दायीं ओर डाइव लगाकर एक हाथ से गेंद लपक ली. रोहित ने जब यह कैच लपका, तब उनका पूरा शरीर ‘सुपरमैन’ की तरह हवा में था.

रोहित के इस खूबसूरत कैच को देख फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर सराहना की.

दो मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है. भारत ने इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को पारी और 130 रन से रौंदा था.