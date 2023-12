PKL 10: मनिंदर सिंह के 16 अंकों की मदद से बंगाल वॉरियर्स ने तमिल थलाइवाज को हराया, हरियाणा ने दिल्ली को दी मात

बेंगलुरु. कप्तान मनिंदर सिंह के 16 अंकों की मदद से बंगाल वॉरियर्स ने यहां रविवार को श्री कांतिरावा स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सीजन 10 के मैच में तमिल थलाइवाज के खिलाफ 48-38 से जीत दर्ज की. तीसरे मिनट में बंगाल की टीम ने नरेंद्र को टैकल किया और 6-3 से बढ़त ले ली, वॉरियर्स ने थालियावास पर दबाव बनाना जारी रखा और अंततः सातवें मिनट में ऑल-आउट करके अपनी बढ़त बढ़ा दी.

हालांकि नरेंद्र ने श्रीकांत जाधव को टैकल किया और नितिन सिंह ने दोनों पक्षों के बीच अंतर को कम करने के लिए रेड मारी, नरेंद्र ने चमकना जारी रखा, क्योंकि थलाइवाज ने वॉरियर्स को मैट पर दो सदस्यों तक सीमित कर दिया. तमिलनाडु की टीम ने ऑल-आउट कर दिया, लेकिन 13वें मिनट में वॉरियर्स ने फिर भी 16-15 की बढ़त बनाए रखी, हालांकि, थालियावास ने लय बरकरार रखी और 15वें मिनट में 18-17 से बढ़त बना ली.

इसके बाद दोनों पक्षों ने तब तक बढ़त बनाए रखी, जब तक थालियावास ने ब्रेक से ठीक पहले 27-21 की अच्छी बढ़त लेने के लिए एक और ऑल-आउट नहीं कर दिया. थालियावास और वॉरियर्स ने दूसरे हाफ के शुरुआती मिनटों में रक्षात्मक खेल खेला और तमिलनाडु की टीम आसानी से 29-23 से आगे हो गई.

हालांकि मनिंदर सिंह ने सुपर रेड मारकर अपनी टीम के अंतर को 26-29 तक कम करने में मदद की, कुछ ही देर बाद वॉरियर्स ने 29वें मिनट में ऑल-आउट कर 31-29 की बढ़त ले ली. मनिंदर सिंह ने रेड अंक बटोरना जारी रखा और 35वें मिनट में अपनी टीम को एक और ऑल-आउट करने और 41-33 की बड़ी बढ़त लेने में मदद की, इसके बाद बंगाल की टीम ने सुनिश्चित किया कि वे बाकी गेम में बढ़त पर रहेंगे और अंततः 10 अंकों की जीत हासिल की.

