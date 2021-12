प्रो कबड्डी लीग (PKL 2021) के 8वें सीजन में बुधवार का दिन शानदार रहा. दिन के पहले मैच में दंबग दिल्ली (DD) ने अपने नाम की तरह खेल दिखाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स (BW) को 17 अंकों के बड़े अंतर से धो कर रख दिया. दिल्ली ने यह मैच 52-35 से अपने नाम किया. टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम पूरी तरह से अपनी दबंगई दिखा रही है और अब तक खेले चौथे मैच में यह उसकी तीसरी जीत है. दिल्ली ने अब तक अपना कोई मैच नहीं गंवाया है उसने बस गुजरात जायंट्स के साथ अपना एक मैच टाई खेला था. बंगाल के खिलाफ इस जीत में नवीन कुमार उसके हीरो रहे.Also Read - Pro Kabaddi 2021, Haryana Steelers vs Bengaluru Bulls, Live Streaming: यहां देखें सीजन के 22वें मैच का लाइव टेलीकास्ट

नवीन ने पीकेएल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 25 रेड में 24 अंक जुटाए. बंगाल वारियर्स के पास नवीन का कोई जवाब नहीं था और उन्हें विरोधी टीम के डिफेंस को भेदने में कोई परेशानी नहीं हुई. नवीन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली की टीम ने शुरुआती 12 मिनट में ही दो बार विरोधी टीम को 'ऑलआउट' करके 21-7 की बड़ी बढ़त बना ली. नवीन ने जल्द ही लीग में अपना लगातार 25वां सुपर 10 (10 अंक) बनाया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा.

दूसरी ओर यूपी योद्धा (UP Yoddha) ने गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants) के साथ 32-32 से मैच टाई खेला. दोनों टीमों का यह इस सीजन चौथा मुकाबला था. यूपी योद्धा अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है. आज उसके पास स्कोर बराबर होने के बाद अंतिम रेड में जीत का मौका था लेकिन उसके स्टार रेडर प्रदीप नरवाल ने मैच में कोई जोखिम न लेने में ही समझदारी दिखाई और मैच को बराबरी पर खत्म किया. गुजरात जायंट्स का यह सीजन का दूसरा टाई है.

गुजरात ने मैच में अधिकतर समय बढ़त बनाए रखी थी और मध्यांतर तक वह 20-14 से अच्छी बढ़त पर था. यूपी योद्धा ने हालांकि दूसरे हाफ में जबर्दस्त वापसी की. खेल के दूसरे हाफ में यूपी ने गुजरात द्वारा बनाई 6 अंकों की बढ़त को साफ कर दिया. इसके बाद यूपी ने अंत तक गुजरात को दोबारा बढ़त बनाने का मौका नहीं दिया और स्कोर को 32-32 पर रखते हुए मैच बराबरी पर खत्म किया.