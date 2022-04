प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने सोमवार को प्रतिभावान टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्वा दीनदयालन (Vishwa Deenadayalan) के मेघालय में शिलांग के पास सड़क दुर्घटना में मौत पर शोक जताया। पीएम ने कहा कि रविवार को सड़क दुर्घटना में तमिलनाडु के खिलाड़ी की मौत स्तब्ध करने वाली और दुखद थी।Also Read - पद्मश्री विजेता ओड़िया संगीतकार प्रफुल्ल कार का निधन, पीएम मोदी और सीएम नवीन पटनायक ने जताया शोक

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ''टेबल टेनिस चैंपयिन विश्व दीनदयालन का निधन स्तब्ध करने वाला और दुखद है। साथी खिलाड़ी उसकी सराहना करते थे और कई प्रतियोगिताओं में उसने अपना लोहा मनवाया था। इस दुखद समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और मित्रों के साथ है। ओम शांति।''

The demise of TT champion Vishwa Deenadayalan is shocking and saddening. He was admired by fellow players and had distinguished himself in several competitions. In this tragic hour my thoughts are with his family and friends. Om Shanti.

Also Read - 13 विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा- सांप्रदायिकता पर PM Modi की चुप्पी चिंताजनक

केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, ‘‘83वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए शिलांग जाते हुए मेघालय के री-भोई में दुर्घटना में तमिलनाडु के युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्व दीनदयालन के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भागवान उनकी आत्मा को शांति दे।’’

Very sad to learn that young Table Tennis player from Tamil Nadu, Deenadayalan Vishwa died in an accident at Ri-Bhoi in Meghalaya while on his way to Shillong to participate in the 83rd Senior National Table Tennis Championship. My deepest condolences to his family. RIP pic.twitter.com/eaUweRzdiC

स्टालिन ने शोक जताते हुए कहा कि वह खिलाड़ी के निधन की दिल तोड़ने वाली खबर सुनकर स्तब्ध हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘हमारे युवा, प्रतिभावान टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्व दीनदयालन के असामयिक निधन की दिल तोड़ने वाली खबर सुनकर स्तब्ध हूं। वह दिग्गज खिलाड़ी बनने की राह पर था और मुझे दुख है कि वह इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए। मैं उनके परिवार, मित्रों और खेल जगत के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं।’’

Shocked beyond words to hear about the heartbreaking & untimely demise of our young, promising Table Tennis player Vishwa Deenadayalan. He was a legend-in-making and it pains me that he left us too soon.

I offer my deepest condolences to his family, friends & sports fraternity. pic.twitter.com/hFlrR0Mycl

— M.K.Stalin (@mkstalin) April 18, 2022