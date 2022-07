विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championships) में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) समेत पूरे देश ने बधाई दी है. चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में चल रही चैंपियनशिप की भालाफेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता. इससे पहले भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य जीता था. चोपड़ा ने पिछले साल तोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं.Also Read - VIDEO: पानीपत में घरवालों ने नाच-गाकर मनाया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न

A great accomplishment by one of our most distinguished athletes! Congratulations to @Neeraj_chopra1 on winning a historic Silver medal at the #WorldChampionships. This is a special moment for Indian sports. Best wishes to Neeraj for his upcoming endeavours. https://t.co/odm49Nw6Bx — Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2022

पीएम मोदी ने लिखा, "हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक द्वारा एक बड़ी उपलब्धि! World Championships में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं. ये भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है. नीरज को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.

Here’s that moment when Neeraj Chopra created history, becoming the first 🇮🇳 man to medal at the Athletics World Championships. After one of his worst starts to a competition this season, he was out of the podium after three throws before throwing 88.13m that secured him a pic.twitter.com/Pr9L0jgip5 — jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) July 24, 2022

विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को ट्विटर पर लोगों ने इस तरह बधाई दी-

Many congratulations @Neeraj_chopra1 for your silver at the worlds ! You make us proud. Well done and the best for the rest of the season. — Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) July 24, 2022



बीजिंग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा : विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक पर नीरज चोपड़ा को बधाई. तुमने हमें गौरवान्वित किया है. शानदार प्रदर्शन और आगे के लिए शुभकामना.

Congratulations to @Neeraj_chopra1 for winning the silver at 2022 World Athletics Championships for our country. Your best efforts have made our country proud in the world. Keep the flag flying high. Jai Hind — P.T. USHA (@PTUshaOfficial) July 24, 2022

उड़नपरी पीटी उषा : देश के लिए विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई. आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से दुनिया में देश का नाम रोशन हुआ है. यूं ही देश का परचम लहराते रहिए. जय हिंद .

पहलवान बजरंग पूनिया : विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर शुभकामनायें. आप ऐसे ही देश के लिए मेडल जीतते रहो .

Congratulate @Neeraj_chopra1 for a scintillating silver medal performance at the World Athletics Championships. A commendable achievement that will take Indian sport forward. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 24, 2022

विदेश मंत्री एस जयशंकर : विश्व चैंपियनशिप में शानदार रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई. शानदार उपलब्धि जो भारतीय खेलों को आगे ले जाएगी.

India is elated by the stupendous performance by Subedar @Neeraj_chopra1. Congratulations to him on winning the Silver Medal at the #WorldAthleticsChampionships in Eugene, Oregon. His hard work, grit and determination have yielded outstanding results. We are proud of him. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 24, 2022

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह : सूबेदार नीरज चोपड़ा की अप्रतिम सफलता पर भारत हर्षित है . विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई. उनकी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता से बेहतरीन नतीजे निकल रहे हैं. हमें उन पर गर्व है.

Neeraj Chopra has created history again by winning a silver medal at World Athletics Championship in Oregon. He becomes the 1st man and the 2nd Indian to win medal at the World Championships after long-jumper Anju Bobby George’s bronze in 2003.

Congratulations @Neeraj_chopra1 pic.twitter.com/H6epZwCMPu — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 24, 2022

कानून मंत्री किरेन रीजीजू : नीरज चोपड़ा ने विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतकर फिर इतिहास रचा है. वो विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरूष और अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद दूसरे भारतीय एथलीट बन गए. बधाई .

What a champion, what an athlete!#Oregon2022,JavelinThrow,88.13m First ever silver medal in Athletics at the World Championships for #India Second only to win a medal at the WCH for India after long jump legend Anju Bobby George (Bronze, Paris 2003,6.70m)@g_rajaraman pic.twitter.com/cHFP3KdnBv — Athletics Federation of India (@afiindia) July 24, 2022



भारतीय एथलेटिक्स महासंघ : क्या चैंपियन है. क्या खिलाड़ी है . विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहला रजत . विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाले अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद दूसरे भारतीय .

Amazing artwork by an old friend & veteran sports journalist Nandakumar Marar (Insta handle @nandudesigns) using vegetables & kulfi sticks on a cloth. The beauty lies in its simplicity. Just goes to show how much we all love the simplicity & humility of ⁦@Neeraj_chopra1⁩ 🇮🇳 pic.twitter.com/etmIzvabRH — Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 24, 2022

पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान वीरेन रासकिन्हा : भारी दबाव के बीच एक और शानदार प्रदर्शन . इतने बड़े स्तर पर इतना शांतचित्त रवैया . बधाई नीरज चोपड़ा .