PM Modi ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर नीतू और स्वीटी को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता नीतू गंघास और अनुभवी मुक्केबाज स्वीटी बूरा को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी. नीतू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की लुतसाईखान अल्तानसेतसेग को 5-0 से हराकर न्यूनतम वजन वर्ग (48 किलोग्राम) का स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीतने के लिए नीतू गंघास को बधाई भारत उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि से प्रफुल्लित है.”

22 वर्षीय मुक्केबाज नीतू ने पिछले साल राष्ट्रमंडल खेलों में भी इसी भार वर्ग में स्वर्ण जीता था. उन्होंने आक्रामक शुरुआत की और जीत हासिल करने के लिए अपने पंचों के संयोजन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया.इस जीत के साथ, 2022 स्ट्रैंड्जा मेमोरियल स्वर्ण पदक विजेता नीतू विश्व चैंपियन बनने वाली छठी भारतीय मुक्केबाज़ बन गईं.