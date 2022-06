टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली निशानेबाज अवीन लेखरा (Avani Lekhara) ने एक बार फिर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा किया है. अवनी ने फ्रांस के चेटियारो में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है. इस उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उन्हें बधाई दी. प्रधानमंत्री ने उनकी इस उपलब्धि को ‘‘ऐतिहासिक’’ करार दिया है.Also Read - केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा ‘दिल्ली और पंजाब सरकार के पीछे पड़े हैं पीएम मोदी | Watch Video

प्रधानमंत्री ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर श्रीहर्ष देवारेड्डी को भी बधाई दी. लेखरा ने मंगलवार को विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्धा में 250.6 अंक के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता.

20 साल की अवनी ने 249.6 के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया. प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ''ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अवनी लेखरा को बधाइयां. आप इसी प्रकार नयी ऊंचाइयां हासिल करती रहें और दूसरों को प्रेरित करती रहें. मेरी शुभकामनाएं.''

Congratulations @AvaniLekhara for this historic accomplishment. May you keep scaling newer heights of success and inspiring others. My best wishes. https://t.co/V5jb5AMzlV

— Narendra Modi (@narendramodi) June 8, 2022