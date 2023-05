PM Modi ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का किया उद्घाटन, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर बोला हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (Khelo India University Games) का उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश भर के खिलाड़ियों का ‘संगम’ बन गया है. इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 25 मई से तीन जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किये जा रहे हैं. इन खेलों में 4750 से अधिक एथलीट 21 खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. खेल वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित किये जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इन खेलों का आगाज करते हुए कहा, ”खेलों के प्रति पिछली सरकारों का जो रवैया रहा है उसका एक जीता जागता सबूत राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान हुआ घोटाला था. जो खेल प्रतियोगिता विश्व में भारत की धाक जमाने के काम आ सकती थी उसी में घोटाला कर दिया गया.

मोदी ने कहा, हमारे गांव देहात के बच्चों को खेलने का मौका मिले ,इसके लिए पहले एक योजना चला करती थी पंचायत युवा क्रीडा खेल अभियान लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया. इस अभियान में भी फोकस सिर्फ नाम बदलने को लेकर था, देश के खेल के आधारभूत ढांचे को बदलने को लेकर नहीं दिखाया गया.

खेलों का शुभंकर जीतू बारहसिंघा है जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है. खेलों का समापन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी में तीन जून को होगा.