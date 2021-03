PM Narendra Modi Bangladesh Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं. कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद अपनी इस पहली विदेश यात्रा के दौरान वह दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. Also Read - PM Narendra Modi Bangladesh Visit: ढाका के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग

मोदी का बांग्लादेश दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब पड़ोसी देश शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी ''मुजीब वर्ष'', देश की आजादी के 50 साल का उत्सव और भारत-बांग्दलादेश संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर समारोह मना रहा है. प्रधानमंत्री ने इससे पहले वर्ष 2015 में बंगलादेश की यात्रा की थी.

पीएम मोदी ने इस दौरान बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन से मुलाकात की, जिसके बाद इस पूर्व कप्तान ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है.

Really honoured to meet PM Modi. I think his visit will be fruitful for both countries. Leadership he had shown for India is tremendous. I hope he’ll continue to help grow India in future & our relation with India will get better day by day: Bangladesh cricketer Shakib Al Hasan pic.twitter.com/zb16NnUmha

— ANI (@ANI) March 26, 2021