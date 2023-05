प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा डायमंड लीग जीतने पर नीरज चोपड़ा को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को अपने सीजन की शुरुआत में ही डायमंड लीग का खिताब जीतने के लिए बधाई और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी. मोदी ने ट्वीट किया, ‘साल की पहली प्रतियोगिता और पहला स्थान. नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर भाला फेंककर चमक बिखेरी. उन्हें बधाई. भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं.’

पिछले साल सितंबर में स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल की ट्रॉफी जीतने वाले 25 वर्षीय ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा ने कई स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन करके दोहा डायमंड लीग का खिताब जीतकर अपने सत्र की शानदार शुरुआत की.