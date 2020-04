कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए भारत में इस समय लॉकडाउन घोषित है. कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से घरों में रहने की अपील की है. पीएम के इस आह्वान का लोग सख्ती से पालन भी कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक् नया वीडियो बनाया है जिसकी तारीफ मोदी ने भी की है. Also Read - मोहम्मद शमी ने 'कंपलीट पैकेज' तो इरफान पठान ने रोहित शर्मा को बताया कवि, बोले- मक्खन की तरह...

मोहम्मद शमी ने ‘कंपलीट पैकेज’ तो इरफान पठान ने रोहित शर्मा को बताया कवि, बोले- मक्खन की तरह… Also Read - विराट कोहली ने Lockdown में दिया FANS को खास चैलेंज, केविन पीटरसन ने किया ये कमेंट

‘टीम मास्क फोर्स’ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए बनाई गई है जिसमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और दिग्गज सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर नजर आ रहे हैं. Also Read - COVID-19: लॉकडाउन के चलते आईलीग के 28 मैच हुए रद्द, मोहन बागान होगा चैंपियन

बीसीसीआई ने ट्वीट किया, ‘टीम इंडिया अब टीम मास्क फोर्स है. ‘इंडिया फाइट कोरोना’ से जुड़ें और केंद्र सरकार का सेतु आरोग्य मोबाइल एैप डाउनलोड करें.’

भारतीय टीम की इस पहल की तारीफ पीएम मोदी ने भी की. उन्होंने बीसीसीआई के ट्वीट को ‘रीट्वीट’ करते हुए लिखा, ‘आज का सबसे जरूरी टास्क (कार्य)…टीम मास्क फोर्स का हिस्सा बनें. छोटा लेकिन यह जरूरी बचाव हमें सुरक्षित रख सकता है. इसके बारे जगरुकता फैलाने की जरूरत है.’

Among the most important tasks today- be a part of #TeamMaskForce.

Small but essential precautions can keep us all safe.

Important to spread awareness about it… https://t.co/50vY3lF20J

— Narendra Modi (@narendramodi) April 18, 2020