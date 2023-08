नई दिल्ली. शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंदा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की, प्रज्ञानानंदा ने हाल में फिडे विश्व कप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था.

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘आज 7, एलकेएम में बहुत विशेष मेहमान आए, आपके साथ आपके परिवार से भी मिलकर खुशी हुई आर प्रज्ञानानंदा. आप जुनून और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हैं. आपका उदाहरण दिखाता है कि भारत के युवा किसी भी क्षेत्र में कैसे जीत सकते हैं. आप पर गर्व है.