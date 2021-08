भारतीय बैंडमिंटन स्टार पीवी सिंधू (PV Sindhu) ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में चीन की बिंग जियाओ को सीधे गेम में हराकर महिला एकल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता और ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। दरअसल सिंधू रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता हैं।Also Read - Tokyo Olympics 2020: हॉकी में 1972 के बाद भारत ने पहली बार दी ब्रिटेन को मात, SF में जगह पक्‍की

सिंधू से पहले दिग्गज पहलवान सुशील कुमार बीजिंग 2008 खेलों में कांस्य और लंदन 2012 खेलों में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। Also Read - Tokyo Olympics 2020: पीवी सिंधु का कांस्‍य भी हमारे लिए गोल्‍ड के बराबर, पिता बोले- अब बेटी प्रधानमंत्री के साथ खाएगी आईसक्रीम

इस ऐतिहासिक जीत के बाद सिंधू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) के अलावा कई पूर्व खिलाड़ियों से शुभकामनाएं मिली। Also Read - पत्नी के मना करने के बावजूद ओलंपिक क्वार्टर फाइनल खेलने उतरे थे सतीश कुमार; कहा- 'मरता क्या ना करता'

We are all elated by the stellar performance by @Pvsindhu1. Congratulations to her on winning the Bronze at @Tokyo2020. She is India’s pride and one of our most outstanding Olympians. #Tokyo2020 pic.twitter.com/O8Ay3JWT7q

— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2021