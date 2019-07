नई दिल्ली. इंग्लैंड में चल रहे विश्व कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत को 18 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ जहां न्यूजीलैंड ने फाइनल का रास्ता पक्का किया, वहीं भारत का विश्व कप का सफर समाप्त हो गया. टीम इंडिया के मैच हारने के बाद सोशल मीडिया पर जहां धोनी और जडेजा की पारियों को लेकर ट्वीट और पोस्ट्स किए जाने लगे, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को विश्व कप में शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है. पीएम मोदी ने सेमीफाइनल मुकाबले में हार के तुरंत बाद ट्वीट करते हुए लिखा- जीत-हार जीवन का हिस्सा हैं, हम भारतीय टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं.

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच के दौरान भारतीय टीम के जुझारू खेल की भी तारीफ की. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैच का परिणाम भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के अंत तक खेलना शानदार रहा. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए भारतीय क्रिकेट टीम की एकजुटता और विश्व कप में उसके शानदार सफर की भी तारीफ की है. उन्होंने कहा, भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी के साथ-साथ अच्छी गेंदबाज़ी की, जिसमें हमें भारतीय टीम पर बहुत गर्व है. सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस ने भी टीम इंडिया की सेमीफाइनल में हार पर ट्वीट किया है. कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि भले ही इस मैच में भारतीय टीम हार गई हो, लेकिन हम उनके साथ हैं. भारतीय टीम की हार या जीत, दोनों में ही कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है.

PM Modi: A disappointing result, but good to see Team India’s fighting spirit till the very end. India batted, bowled, fielded well throughout the tournament, of which we’re very proud. Wins & losses are part of life. Best wishes to the team for their future endeavours. #INDvsNZ pic.twitter.com/T9Et8O7XIA

